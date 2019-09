Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Mit Pkw überschlagen

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist ein 22-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Der junge Mann befuhr gegen 7.50 Uhr mit einem Fiat den linken Fahrstreifen der B 27 von Tübingen kommend in Richtung Stuttgart. Beim Durchfahren einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug mit den linken Rädern in den unbefestigten Mittelstreifen. Der Fahrer übersteuerte nach rechts, worauf sein Wagen über die Straße schleuderte und sich anschließend überschlug. Er kam schließlich neben der Fahrbahn zum Stillstand. Am nicht mehr fahrtauglichen Fiat beläuft sich der Sachschaden auf zirka 2.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. (mr)

Plochingen (ES): Motorroller-Fahrer gestürzt

Eine schwere Beinverletzung hat sich am Donnerstagmorgen ein Motorroller-Fahrer beim Sturz von seiner Vespa zugezogen. Der 55-Jährige war um 6.10 Uhr auf der Karlstraße von Deizisau herkommend unterwegs. Den Kreisverkehr am Ortseingang von Plochingen wollte er an der ersten Ausfahrt auf die Fabrikstraße in Richtung Bahnhof verlassen. Als ein vor ihm fahrendes Fahrzeug am Fußgängerüberweg nach dem Kreisel anhalten musste, verbremste sich der Zweirad-Lenker und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich die schwere Beinverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. (ms)

