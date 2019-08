POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland- Fahren ohne Führerschein

Am Mittwoch, den 21.August 2019, um 16.45 Uhr befuhr ein 15-jähriger Saterländer mit seinem Kleinkraftrad die Kampstraße in Ramsloh. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 21.August 2019, um 18.45 Uhr befuhr ein 47-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Kreisstraße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,72 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe/Markhausen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 21.August 2019, gegen 10.40 Uhr befuhr eine 40-jährige Garrelerin mit ihrem PKW die Hauptstraße in Richtung Friesoythe. Als sie nach links auf eine dortige Hofzufahrt fahren will, übersah sie einen 63-jährigen Moormerländer, der mit seinem Motorrad die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

