Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Umweltsünder gesucht, Maschine aus Werkzeugkasten gestohlen

Reutlingen (ots)

Seniorin in Bus gestürzt

Eine 84-Jährige ist am Mittwochvormittag, gegen elf Uhr, in einem Linienbus zu Fall gekommen und verletzt worden. Die Seniorin hielt sich während der Fahrt in der Reutlinger Straße im Bereich des Busgelenks auf, geriet ins Straucheln und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Münsingen (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Seeburger Steige hat am Mittwochnachmittag ein 17-jähriger Krad-Lenker so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Jugendliche war zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Sozius kurz nach 15.30 Uhr bergabwärts unterwegs. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über die KTM. Beide Jugendlichen stürzten auf den Asphalt und kamen zusammen mit dem Zweirad an der rechtsseitigen Böschung zum Liegen. Der 15-Jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die KTM musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet. (mr)

Lichtenstein (RT): Betrunken andere Verkehrsteilnehmer gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen und mögliche Geschädigte eines alkoholisierten Autofahrers, der am Dienstagnachmittag unter anderem auf der B 313 äußerst riskant überholt haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 32-Jährige mit einem 3er BMW gegen 17 Uhr auf der B 313 von Trochtelfingen herkommend unterwegs. Auf Höhe Haid führte er demnach trotz Gegenverkehrs ein Überholmanöver durch und zwang dadurch andere Fahrzeuge zum Abbremsen und Ausweichen. Des Weiteren soll der Mann nach Engstingen die Stoppstelle an der Einmündung in die B 312 ohne anzuhalten überfahren haben. Auch hier musste offenbar ein von links kommendes Fahrzeug abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Autofahrer unbeirrt in Richtung Holzelfingen weiter, setzte dabei abermals mehrfach trotz Gegenverkehrs zum Überholen an und befuhr die mittlere Fahrstreifenbegrenzung. In Lichtenstein konnte der 32-Jährige von einer Polizeistreife gestoppt werden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen vorläufigen Wert von rund 1,5 Promille. Außer einer Blutentnahme musste er auch die Beschlagnahme seines Führerscheins über sich ergehen lassen. Ihn erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugentelefon 07121/9918-0. (mr)

Esslingen (ES): Gegen Auto gelaufen

Ein neunjähriges Kind ist am Mittwochabend gegen ein Auto gelaufen und leicht verletzt worden. Gegen 18.20 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Skoda auf der Hohenackerstraße unterwegs, als das Mädchen plötzlich gegen die rechte Fahrzeugseite prallte und zu Boden fiel. Es wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. (mr)

Nürtingen (ES): Beim Abbiegen kollidiert

In der Nürtinger Neckarstraße ist am Mittwochvormittag ein Pkw mit einem Motorroller zusammengestoßen. Gegen 11.10 Uhr bog eine 64-jährige Skoda-Fahrerin auf der rechten Fahrspur der Stadtbrücke nach links auf die Neckarstraße ein. Hierbei übersah sie offenbar einen 68 Jahre alten Lenker eines Kleinkraftrads, der am rechten Fahrbahnrand ebenfalls denselben Abbiegevorgang ausführte. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Rollerfahrer nach rechts und kam in einer Haltestellenbucht zum Liegen. Er erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt zirka 1.800 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Altöl und Ölwanne im Wald entsorgt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Umweltsünder hat in den vergangenen Tagen eine größere Menge Altöl und eine schwarze Ölwanne mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern in einem Waldstück im Roßdorf entsorgt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte vermutlich nach einem Ölwechsel die Ölwanne und das Altöl im Waldstück neben dem Helmut-Nauendorf-Weg, etwa auf Höhe des Waldheim Sportplatzes, entsorgt hatte. Durch die Feuerwehr wurde die betroffene Stelle mit Ölbinder abgestreut und durch Mitarbeiter des Bauhofs im Laufe des Tages ausgebaggert. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07022/9224-0 an das Polizeirevier Nürtingen erbeten. (ms)

Tübingen (TÜ): Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Jugendliche am Mittwochmittag erlitten, als sie ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße gerannt und von einem Pkw erfasst worden ist. Ein 60-Jähriger war um 13.15 Uhr mit einem VW Passat auf dem linken Fahrstreifen der Wilhelmstraße von Lustnau herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung mit dem Nordring musste er als erstes Fahrzeug vor der roten Ampel anhalten. Nachdem diese auf Grün geschalten hatte, fuhren der Passat-Lenker und die Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur los und über den Kreuzungsbereich hinweg. Etwa fünf Meter nach der Fußgängerfurt auf der gegenüberliegenden Seite rannte die 17-Jährige, ohne auf den Verkehr zu achten, von rechts nach links über die Straße. Sie wurde frontal von dem VW erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend mehrere Meter weit abgewiesen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Hochwertige Maschine gestohlen

Eine hochwertige Maschine ist in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, aus einem Werkzeugkasten gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte den Kasten auf einem Anhänger in der Straße Bei der Schießmauer in Entringen auf. Der Unbekannte erbeutete eine Verdichtungsmaschine der Marke Wacker im Wert von etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

