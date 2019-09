Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Pkw-Aufbruch; Brand von Grillstelle

Reutlingen (ots)

Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein hoher Sachschaden in Höhe von geschätzten 120.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstanden. Ein 34-Jähriger war um 13 Uhr mit einem Streetscooter auf der Kreisstraße zwischen Altenburg und Kirchentellinsfurt unterwegs. An der Auffahrt zur B 464 ordnete er sich mit seinem Kleinlaster zunächst auf dem Linksabbiegestreifen ein. Ohne auf den Verkehr zu achten, zog der Fahrer nach rechts, um geradeaus weiterzufahren. Ein daneben fahrender, 58 Jahre alter Porsche-Lenker hatte trotz eines Ausweichmanövers keine Chance, eine Kollision mit seinem Cayenne zu vermeiden. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Nicht alltäglicher Verkehrsunfall

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend am Esslinger Busbahnhof ereignet. Ein 61-jähriger Lenker eines Linienbusses musste kurz nach 18 Uhr zunächst an der roten Ampel vor der Zufahrt in den Busbahnhof in der Neckarstraße anhalten. Nach einem kurzen Rechtsschlenker kippte beim Linksabbiegen auf das Gelände zu den Bussteigen ein Rollstuhlfahrer in dem Bus nach vorne um. Der 55 Jahre alte Mann befand sich mit seinem Rollstuhl vor dem hinteren Ausstieg. Das Gefährt durchbrach mit der Beinstütze die Glasscheibe der der Tür. Im Anschluss fielen der 55-Jährige und sein Rollstuhl durch die Scheibe ins Freie. Glücklicherweise zog sich der Mann ersten Erkenntnissen nach lediglich leichte Verletzungen zu. Er verweigerte die Untersuchung durch den Rettungsdienst. Der Schaden an dem Bus wird auf 1.500 Euro geschätzt. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Ein 57-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit seinem Opel Zafira von der Silcherstraße nach links auf die Schorndorfer Straße in Richtung Esslingen abgebogen. Hierbei übersah der Autofahrer den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten, 21 Jahre alten Motorradfahrer. Der junge Mann versuchte vergeblich, mit seiner Enduro nach links auszuweichen. Er streifte an dem Pkw entlang und verlor bei der anschließenden Vollbremsung die Kontrolle über seine Maschine. Der Biker stürzte zu Boden und rutschte mehr als 40 Meter über den Asphalt. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Sein Motorrad musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden. In die Ermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme musste die Schorndorfer Straße in Richtung Hohengehren gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgänger angefahren

Mit leichten Verletzungen musste ein angefahrener Fußgänger nach einem Verkehrsunfall in Echterdingen am Dienstagmittag in eine Klinik gebracht werden. Eine 70 Jahre alte Frau bog um 12.15 Uhr von der Maiergasse nach links auf die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte ab. Hierbei übersah sie den 66-jährigen Fußgänger, der vom gegenüberliegenden Gehweg aus, die Fahrbahn überqueren wollte. Der Mann wurde von der Front des Pkw erfasst und auf die Motorhaube gestoßen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden. (ms)

Nürtingen (ES): Fatales Abbiegemanöver

Das fatale Abbiegemanöver eines ortsunkundigen Autofahrers hat am Dienstagvormittag zu einem Unfall mit zwei stark beschädigten Fahrzeugen geführt. Ein 57-Jähriger befuhr um 10.40 Uhr mit seinem Peugeot zunächst die Alleenstraße in Richtung Stadtbrücke. An der Einmündung der Metzinger Straße entschloss er sich im letzten Moment, nach links abzubiegen und übersah hierbei die rote Ampel für die Linksabbiegespur. In der Folge kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mini einer 57 Jahre alten Frau. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro. (ms)

Neckartailfingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 312 gekommen. Kurz vor acht Uhr war eine 64-Jährige mit ihrem Renault Megane auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Schlaitdorf verlor die Fahrerin eigenen nach kurz das Bewusstsein. Ihr Pkw kam daraufhin zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend lenkte sie gegen, querte die Straße und fuhr an der gegenüberliegenden Seite an der Böschung entlang. Ihr Wagen blieb letztendlich in einem Straßengraben stehen. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik und wurde dort stationär aufgenommen. Über ihre Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Der Renault musste geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 12.000 Euro. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Bargeld und Laptop entwendet

Einen geringen Bargeldbetrag sowie ein Laptop hat ein Unbekannter entwendet, der zwischen Montag, 23.15 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, in eine Vereinsgaststätte in der Jesinger Straße eingebrochen ist. Der Täter gelangte über die aufgehebelte Eingangstür in das Gebäude und brach außerdem eine Zwischentür zum Obergeschoss auf. Im Inneren durchsuchte er mehrere Schubladen und Schränke und flüchtete anschließend mit seiner Beute unerkannt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Wolfschlugen (ES): Pkw kollidiert mit Briefkasten und Betonpfeiler

Augenscheinlich ohne größere Verletzungen hat ein Autofahrer am Dienstagmittag die Kollision mit einem Briefkasten und mehreren Betonpfeilern überstanden. Der 23-Jähige befuhr mit seinem Smart gegen 13.20 Uhr die Nürtinger Straße und kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Der Wagen fuhr auf den Gehweg, touchierte einen Briefkasten und prallte gegen vier Betonpfeiler. Durch den Anstoß drehte sich der Smart um die eigene Achse und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer Hofeinfahrt zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus. Der total beschädigte Kleinwagen wurde abgeschleppt. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf zirka 5.300 Euro. (mr)

Köngen (ES): Pkw aufgebrochen

Auf den Inhalt einer Handtasche hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Dienstagnachmittag in Köngen abgesehen. Der Unbekannte schlug zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr an einem in der Bilderhäuslenstraße geparkten VW Polo eine Seitenscheibe ein und nahm die Tasche an sich. In dieser befand sich neben einer geringen Menge Bargeld unter anderem auch ein Handy. Die nötigen Reparaturkosten am Polo können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen und gestürzt

Mit schweren Verletzungen ist eine 17-Jährige am Dienstagnachmittag nach einem Sturz vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Die Jugendliche war kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der K 6911 von Kirchentellinsfurt in Richtung Tübingen-Pfrondorf unterwegs. Wohl aufgrund eines Fahrfehlers geriet die KTM in einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen. Die junge Fahrerin verlor dabei die Kontrolle über das Zweirad und stürzte zu Boden. Das Leichtkraftrad, an dem ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radfahrer contra Fußgängerin

Beim Zusammenstoß eines Radfahrers mit einer Fußgängerin sind am Dienstagabend beide Beteiligten leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Epplesee (Triebstraße). Eine 52-Jährige lief den bisherigen Ermittlungen zufolge annähernd mittig auf dem Weg, als sich von hinten ein 30 Jahre alter Rennradfahrer näherte. Die Frau bemerkte den Radler und wollte offenbar zunächst zum rechten Fahrbahnrand gehen. Aufgrund eines Missverständnisses wechselte sie jedoch die Gehrichtung nach links und wurde vom vorbeifahrenden Fahrradfahrer erfasst. Beide Personen kamen in der Folge zu Fall. Sie wurden vom Rettungsdienst ambulant versorgt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Grillstelle vollständig abgebrannt

Am Dienstagabend ist im Gewann Seebronner Eck in Hailfingen eine überdachte Grillstelle samt Holzlager vollständig abgebrannt. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 19.15 Uhr aus, nachdem die Flammen gemeldet worden waren. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde das Objekt, das bereits in Vollbrand stand, komplett zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wiesen und Büsche konnte jedoch verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 1.500 Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand aufgrund nicht vollständig abgelöschter Glut ausgebrochen sein. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. (mr)

