POL-OS: Melle - BMW aufgebrochen

Auf dem Gebrauchtwagenparkplatz eines Autohandels an der Johann-Uttinger Straße machten sich Unbekannte an einem schwarzen BMW X5 zu schaffen. Der oder die Täter schlugen zwischen Montagnachmittag (17.30 Uhr) und Dienstagmittag (13.30 Uhr) eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Auto ein Bedienelement. Weiterhin stahlen die Diebe Zierblenden und beschädigten dabei den SUV. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Melle, Tel. 05422/920600.

