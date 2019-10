Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Autos bei Unfallflucht beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Straße An der Netter Heide ereignete sich zwischen Dienstagabend (20 Uhr) und Mittwochmorgen (06 Uhr) eine Unfallflucht. Ein Unbekannter, der vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, stieß in Höhe der Hausnummer 3 gegen zwei am Straßenrand geparkte Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schäden an dem blauen Toyota und dem grauen Opel zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen, Tel. 0541/327-2215.

