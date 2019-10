Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungsinhaber treffen auf Täter bei Einbruch

Wenden (ots)

In der Torstraße in Wenden wurden, am Freitag gegen 09.40 Uhr, Hausbewohner von einem Einbrecher überrascht. Dieser hatte nach bisherigen Erkenntnissen zuvor "Sturm" geklingelt. Nachdem die Bewohner nicht reagierten, hörten sie kurze Zeit später Geräusche von einem Rollo im Erdgeschoss und danach das Klirren einer Fensterscheibe. Als sie kurz danach den Raum betraten, war eine unbekannte Person gerade dabei eine Schmuckschatulle zu sichten. Der männliche Täter flüchtete sofort über die Terrasse in Richtung Siegener Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, runder Kopf, ca. 190cm groß, kräftige Statur, blaue Arbeitshose, hellbraune Jacke und schwarze Strickmütze. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

