Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit Personenschaden

Wenden (ots)

Am Dienstag gegen 08.10 Uhr verletzte sich eine 68-Jährige bei einem Verkehrsunfall leicht. Sie stand auf der Elbener Straße in Fahrtrichtung Koblenzer Straße vor einer Rotlicht zeigenden Ampel. Ein ebenfalls 68-Jähriger übersah, nach eigenen Angaben aus Unaufmerksamkeit, den PKW der Frau und fuhr auf. Die Geschädigte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell