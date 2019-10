Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbild nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1147

Die Polizei sucht mit einem Lichtbild nach einem unbekannten Mann. Dieser steht im Verdacht, mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben zu haben.

Die Karte war einem 60-jährigen Dortmunder am 31. Januar dieses Jahres neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag in seiner Wohnung entwendet worden. Am 1. Februar hob der unbekannte Mann mit der EC-Karte an einem Geldautomaten in der Dortmunder Nordstadt einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag ab.

Die Polizei fragt nun: Kennen Sie den Mann auf dem Foto und können Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Zusätzlich zu dem Foto liegt folgende Beschreibung vor: ca. 170 cm groß, schlank, ca. 25 Jahre alt, Narbe auf dem Rücken. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

