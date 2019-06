Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Körperverletzung- zwei Tatverdächtige gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstag, 22. Juni, auf der Straße An den Fördertürmen sucht die Polizei zwei Männer. Gegen 4.15 Uhr gerieten sie mit einem 19-Jährigen in Streit und schlugen ihn. Anschließend flüchteten sie in Richtung Hammer Straße. Die Unbekannten mit osteuropäischem Erscheinungsbild sind zirka 25 Jahre alt. Einer ist zirka 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und einen Bart. Er trug ein weißes T-Shirt. Der zweite Tatverdächtige ist zirka 1,60 Meter groß. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

