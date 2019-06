Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hilfsbereichtschaft ausgenutzt

Hamm-Heessen (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde am Sonntag, 23. Juni, ein 72-Jähriger auf dem Großen Sandweg. Gegen 7.35 Uhr wurde er an seinem Fahrzeug von einem Fahrradfahrer nach einem Schraubenzieher gefragt. Der Senior schaute im Kofferraum nach, konnte dem Mann allerdings nicht helfen. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Damenfahrrad in Richtung Schottschleife davon. Kurze Zeit später bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte. Diese hatte zuvor vorne im Auto gelegen. Der Tatverdächtige ist zirka 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, einen Drei-Tage-Bart, dunkle Haare und ein schmales Gesicht. Er hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug ein dunkles T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

