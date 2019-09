Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in mehrere Geschäfte

Bocholt (ots)

In mehrere Geschäfte sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt eingebrochen. Drei Vorfälle ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch:

- Einbrecher hebelten die Tür zu einem Geschäft am Gasthausplatz auf. Ob die Täter etwas entwendeten, stand zunächst nicht fest.

- Ebenfalls aufgehebelt haben Unbekannte die Tür einer Gaststätte an der Ravardistraße. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter die Räume wieder, ohne etwas entwendet zu haben.

- Gescheitert sind die Unbekannten dabei, die Tür eines weiteren Geschäftes am Gasthausplatz aufzuhebeln.

Bereits in der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte mit Gewalt in ein Friseurgeschäft an der Blücherstraße eingedrungen. Ob sie etwas entwendeten, stand zunächst nicht fest.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

