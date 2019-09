Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Bocholt (ots)

In der Zeit von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 06.00 Uhr, gelangte ein noch unbekannter Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Lagerhalle an der Pannemannstraße. Dort zerstach er jeweils alle Reifen an zwei Firmentransportern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

