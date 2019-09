Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Korrektur zu "Katze nach Schuss verendet"

Borken (ots)

In der genannten Meldung vom heutigen 10.09.2019 wird irrtümlich der vergangene Samstag, 07.09.2019, als Tag der Tat genannt. Das ist falsch: Ein Unbekannter hat am Sonntag, 08.09.2019, in Borken-Gemen auf einen Kater geschossen und das Tier dabei so schwer verletzt, dass ein Tierarzt es einschläfern musste. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

