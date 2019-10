Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Tötungsdelikt in Dortmund-Wickede: Tatverdächtige entlassen

Dortmund (ots)

Wie mit der Pressemitteilung Nr. 1144 berichtet, ist es am Dienstag (1.10.) zu einem Tötungsdelikt in Dortmund-Wickede gekommen. Nach weiteren Ermittlungen ist die 42-jährige Tatverdächtige am heutigen Mittwoch aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Nach einer durchgeführten Obduktion des Geschädigten und einer Exploration der Beschuldigten kann eine Notwehr-Situation nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel unter der Tel. 0172/3752758.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4390795

