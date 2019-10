Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Fahrerin überholt Streifenwagen im Überholverbot

Finnentrop (ots)

Bei regnerischem Wetter befuhr bereits am Dienstag ein Polizeibeamter mit seinem Streifenwagen, als Letzter in einer Fahrzeugkolonne von mehreren Fahrzeugen, die B 236 zwischen Lenhausen und Finnentrop. In etwa auf der Hälfte der Strecke näherte sich ein PKW, überholte den Streifenwagen und scherte vor diesem ein. Die 42-jährige Fahrzeugführerin, die erst seit wenigen Monaten einen Führerschein hat, zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle ein wenig überrascht über den Anhaltevorgang. Sie hatte das Überholverbot nicht wahrgenommen. So wurde schließlich eine Anzeige geschrieben und sie erwartet ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

