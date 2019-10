Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Weißer SUV beschädigt - Verursacher flüchtet

Bad Essen (ots)

In der Lindenstraße wurde am Montagnachmittag ein weißer Mercedes-Benz GLA angefahren und beschädigt. Der SUV stand linksseitig der Tourist-Info auf einer Parkfläche, als ein Unbekannter zwischen 14 und 17 Uhr gegen das Heck des Pkw stieß. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Essen, Telefon 05472/818.

