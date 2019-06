Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Bürogebäude

Hoher Sachschaden durch Vandalismus

Geldern-Pont (ots)

Am Freitag (28. Juni 2019) gegen 1.45 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Deponie am Niersbroecker Weg ein. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe an einem Bürogebäude ein. Die Täter kletterten durch das Fenster und durchsuchten mehrere Räume. Durch Vandalismus beschädigten sie mehrere Fenster, Türen und das Mobiliar und verursachten einen hohen Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Täter lösten die Alarmanlage aus und flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell