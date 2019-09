POL-BN: Donnerstag: Demonstration in Bonner Fußgängerzone

Polizei Bonn

Zum Thema Klimaschutz findet am Donnerstag, 05.09.2019, in der Bonner Innenstadt eine Demonstration statt. Der Anmelder erwartet mehrere hundert Teilnehmende. Diese treffen sich ab 17 Uhr auf dem Münsterplatz. Nach einer Auftaktkundgebung wollen die Teilnehmenden über den Friedensplatz, die Friedrichstraße, die Wenzelgasse, den Marktplatz, die Remigiusstraße zum Münsterplatz gehen. Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf aus. Behinderungen für den Fahrzeugverkehr in der Innenstadt sind nicht zu erwarten.

