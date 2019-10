Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Gartengeräte gestohlen

Bad Iburg (ots)

In der Arndtstraße begaben sich Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (16 Uhr) und Freitagmorgen (09.45 Uhr) auf das Gelände der Grundschule am Hagenberg. Dort machten sich der oder die Täter gewaltsam an einer Gartenhütte zu schaffen und entwendeten aus dem Inneren der Hütte mehrere Gartengeräte. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet unter der Telefonnummer 05401/879500 um Zeugenhinweise.

