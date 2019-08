Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am 28.08.19 verletzte sich ein 51-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem PKW schwer.

Gegen 19:40 Uhr befuhr ein Pinneberger mit seinem Motorrad die Mühlenstraße in Richtung Appen. In entgegengesetzter Richtung fuhr zu dieser Zeit ein 22-jähriger Elmshorner mit seinem BMW. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Motorradfahrer in einer Kurve Höhe Jansenallee in die Gegenfahrbahn und stieß mit dem BMW des Elmshorners frontal zusammen. Der Pinneberger wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin, eine 20-jährige aus Pinneberg, wurde leicht verletzt.

Im Bereich der Unfallstelle war die Mühlenstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 60000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

