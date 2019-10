Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1 - Pkw in Brand geraten

Bramsche/BAB 1 (ots)

Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen geriet am Freitagmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Das Auto befand sich gegen 12.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Bramsche, als es zu einer Rauchentwicklung kam. Der Pkw wurde auf den Seitenstreifen gefahren und stand unmittelbar darauf im Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Wagen. Die Autobahnpolizei sperrte vorübergehend zwei der drei Fahrstreifen und die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach ca. 30 Minuten konnten die beiden Überholfahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Hauptfahrstreifen ist aktuell noch gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf eine Länge von ca. 7 Kilometer.

