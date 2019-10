Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfall in der Meller Straße - Unbekannter flüchtet mit grünem Fahrzeug

Osnabrück (ots)

In der Meller Straße ereignete sich zwischen Donnerstagmorgen (11 Uhr) und Freitagnachmittag (14.30 Uhr) eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines dunkelgrauen Seat Arona stellte ihr Auto in Höhe der Hausnummer 226 auf einem Parkstreifen ab. Ein Unbekannter, der vermutlich mit einem grünen Fahrzeug unterwegs war, stieß gegen den SUV und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215.

