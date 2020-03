Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Schlag auf den Kopf, dann ausgeraubt

Duisburg (ots)

Eine Frau hatte sich am Samstagabend (29. März, 19:55 Uhr) in einer Parkanlage am Huckinger Markt auf eine Bank gesetzt und ihre Sporttasche neben sich gestellt. Ein Unbekannter schlug ihr von hinten auf den Kopf, so dass die 25-Jährige kurz ohnmächtig wurde. Als sie wieder zu sich kam, bemerkte sie, dass ihr Handy und ihre Geldbörse aus der Tasche fehlten. Ein Fußgänger (21) hörte ihren Hilferuf und alarmierte die Rettungskräfte. Die Verletzte kam zur Behandlung ihrer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203 2800 entgegen.

