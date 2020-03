Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei fasst mutmaßliche Einbrecher im Hinterhof

Duisburg (ots)

Eine Zeugin hat am Montag (30. März, 2:45 Uhr) beobachtet, wie sich drei Männer an einer Eingangstür zu einem Lokal an der Harnackstraße zu schaffen gemacht haben sollen. Kurz bevor die Polizei eintraf, soll ein Verdächtiger in Richtung eines Parkplatzes gerannt sein. Die anderen seien über eine Mauer in einen Hinterhof an der Solinger Straße geklettert. Dort konnten die Uniformierten zwei mutmaßliche Einbrecher (37, 50) fassen. Bei der Suche nach dem dritten Mann, fiel den Polizisten ein dunkler Opel Corsa auf, dessen Fahrer beim Anblick der Einsatzkräfte das Licht ausschaltete, zurücksetzte und über die Schreckerstraße in Richtung Hamborner Altmarkt flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs aufgenommen und sucht Zeugen, denen das Trio vor der Tat aufgefallen ist oder die Angaben zu dem Opel Corsa machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

