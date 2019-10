Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung, Beleidigung

Northeim (ots)

Einbeck, Hägerstraße - Montag, 30.09.2019, 21.00 Uhr

EINBECK (fal) - Am Montag gegen 21.00 Uhr kam es in der Hägerstraße in Einbeck zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen der rechten Einbecker Szene und mehreren Einbeckern mit Migrationshintergrund. Der herbeigerufenen Besatzung eines Streifenwagens der Einbecker Polizei gelang es, die Gruppen zu trennen. Mit dem Eintreffen weiterer Streifenwagen aus Northeim und Bad Gandersheim beruhigte sich die Lage. Platzverweise wurden ausgesprochen. Insgesamt sechs Strafverfahren wurden gegen Personen beider Gruppierungen wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden beim Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Northeim geführt.

