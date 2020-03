Polizei Duisburg

POL-DU: Wesel: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Ehestreit eskaliert - Frau verletzt Mann lebensgefährlich

Duisburg/Wesel (ots)

Am Donnerstagabend (26. März, 21:45 Uhr) ist in einer Wohnung an der Honnerbachstraße ein Ehestreit eskaliert. Nach ersten Erkenntnissen soll die 25 Jahre alte Ehefrau ihren Mann mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Der 40-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Polizisten haben die tatverdächtige Frau festgenommen. Die Duisburger Mordkommission hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. (cd)

