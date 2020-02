Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauchentwicklung im Hilgardring

Kaiserslautern (ots)

Zeugen verständigten am Donnerstagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Hilgardring. Ausgelöst wurde diese nach ersten Erkenntnissen durch eine angekokelte Matratze sowie einen Teppich im Keller. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brandherd löschen. Warum die Textilien Feuer fingen, ist derzeit Stand der Ermittlungen. Die Straße Am Schlittweg wurde während den Löscharbeiten vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. |slc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell