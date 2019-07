Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter beraubt wehrlosen Rollstuhlfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagnachmittag, 22.07.2019, kam es um 17.35 Uhr auf der Braukämperstraße in Beckhausen zu einem Raub. Opfer ist ein 79-jähriger Mann, der im Rollstuhl sitzt. Der Senior gab an, dass ihn ein Unbekannter nach dem Weg gefragt habe, um ihm dann plötzlich die Halskette zu entreißen. Der Geschädigte versuchte noch, dem fliehenden Räuber mit seinem elektrischen Rollstuhl hinterher zu eilen. Das gelang jedoch nicht. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem Täter bis in die Paßmannstraße und beobachtete, wie er in einen grauen Audi stieg. Da der Rollstuhlfahrer sehbehindert ist, kann er nur wenige Angaben zu der Person machen. Gesucht wird ein Mann, ca. 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, "stabile" Figur. Bekleidet war der Beschuldigte zur Tatzeit mit einer dunklen Hose und einem hellen Oberteil. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Telefonnummern 0209/ 365 -8213 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

