Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 52-Jährigen geschlagen und getreten - Polizei sucht Angreifer

Gelsenkirchen (ots)

Zwei unbekannte Täter haben einen 52-Jährigen am späten Freitagabend, 19.07.2019, angegriffen und leicht verletzt. Der Gelsenkirchener war gegen 23.05 Uhr mit seinem Fahrrad an der Mühlenstraße in Buer unterwegs, als ihn die beiden Unbekannten ansprachen. Mit einer Faust schlugen ihm die Täter mehrfach gegen den Hinterkopf, sodass er von seinem Fahrrad fiel. Am Boden liegend traten die Angreifer dann gegen seinen Rücken und versuchten seine Wertsachen zu rauben. Als der 52-Jährige um Hilfe rief, flüchteten die Männer ohne Beute zu Fuß in Richtung des alten Friedhofs.

Beide Täter sollen etwa 16 bis 18 Jahre alt sein, eine dickliche Statur haben und dunkle Kleidung getragen haben. Während der eine Täter circa 180 Zentimeter groß war, dunkle Haare und eventuell einen Zopf hatte, ist der zweite Gesuchte mit rund 170 Zentimeter etwas kleiner und kann mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, zu den Flüchtigen oder deren Aufenthaltsort machen können, sich unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell