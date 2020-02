Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Getränkeautomaten Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen sind Unbekannte in das Gebäude der Fachhochschule in der Morlauterer Straße eingebrochen.

Die Täter hebelten mehrere Türen auf und gelangten so in den Bereich der ehemaligen Mensa. Ziel waren der Snack- und Getränkeautomat. Die Eindringlinge brachen die Automaten auf und entwendeten das Münzgeld sowie verschiedene Snacks.

Dabei richteten die Einbrecher erheblichen Sachschaden an, der im fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Wieviel Geld aus den beiden Automaten gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Donnerstag in der Zeit zwischen 2 und 6 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |mhm

