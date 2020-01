Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchter 31-Jähriger festgenommen und Gegenstände sichergestellt

Esslingen am Neckar / Ulm (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Mittwochabend (22.01.2020) gegen 20:15 Uhr einen 31-jährigen Mann in einem Fernverkehrszug von Stuttgart in Richtung München festgenommen. Der nigerianische Staatsangehörige war zuvor von den Beamten, kurz nach der Abfahrt in Esslingen, einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 31-Jährigen unter anderem von der Staatsanwaltschaft Traunstein mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen gefahndet wurde. Der Gesuchte wurde noch im Zug festgenommen und beim nächsten Halt des Intercitys zum Bundespolizeirevier Ulm verbracht. Bei der dortigen Durchsuchung seines mitgeführten Gepäcks fanden die Bundespolizisten neben einem gefälschten Ausweisdokument mehrere verpackte Einheiten einer unbekannten Substanz, bei der zunächst der Verdacht von mutmaßlichen Betäubungsmittel bestand. Die Gegenstände wurden daher sichergestellt. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht von Betäubungsmittel jedoch nicht. Da der Festgenommene die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600,- Euro nicht begleichen konnte, wurde er durch die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er muss nun zudem mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen rechnen.

