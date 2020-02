Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gruppe verprügelt 37-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Wohl grundlos angegriffen wurde am Mittwochabend ein 37-Jähriger auf dem Rathausvorplatz. Die beschuldigten jungen Männer zwischen 16 und 18 Jahren attackierten laut Zeugenaussagen den Mann und brachten ihn zu Boden. Im Bereich der Mall konnten zwei der drei Beschuldigten angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei beiden wurden Verletzungen an den Händen festgestellt. Der 37-Jährige wurde durch den Angriff an der Lippe verletzt. Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist derzeit unklar. Weitere Ermittlungen dauern an. |slc

