Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: LKW-Bergung mit Komplikationen

otterberg (ots)

Ein 36-Jähriger befuhr am Mittwochmittag mit seinem LKW inklusive Anhänger die Hauptstraße in Otterberg. Kurz nach dem Ortsausgang kam es an der Zugmaschine zum Bruch der Lenkstange, infolgedessen das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Metalltor zu einer angrenzenden Pferdekoppel touchierte und im Straßengraben zum Stehen kam.

Aufgrund der gebrochenen Lenkstange war der LKW war nicht mehr manövrierfähig und stand in Schräglage neben der Fahrbahn im schlecht einsehbaren Kurvenbereich. Die Bergung gestaltete sich als aufwändig, da es durch die Position des Fahrzeugs dem Abschleppdienst nicht möglich war die Zugmaschine an der Antriebsachse anzuheben und wegzuziehen. Es musste ein Schwerlastkran angefordert werden. Da das verunfallte Fahrzeug sehr dicht neben mehreren Bäumen stand waren die Arbeiten mit dem Kran ebenfalls erschwert. Nach mehreren Stunden gelang es in Kombination mit Kran und Abschleppfahrzeug den LKW inklusive Anhänger aufzuladen und abzutransportieren. |slc

