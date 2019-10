Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Hoher Schaden

Lahr (ots)

Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer war am frühen Mittwochabend auf der Dinglinger Hauptstraße unterwegs, als er gegen 18.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen mit einem in einer Parkbucht stehenden Volkswagen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo gegen einen weiteren geparkten Hyundai geschoben. Da sich zum Zeitpunkt der Kollision eine Frau in dem Hyundai befand, trug diese leichte Blessuren davon. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 8.500 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell