Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Goldscheuer - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Unfallflucht im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen in der Goethestraße sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Ein Mann hatte seinen Skoda am Mittwoch gegen 14 Uhr auf Höhe der Hausnummer 17 abgestellt. Am nächsten Morgen wurde er von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein Unbekannter dessen Seitenspiegel gestreift und hierdurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht hat. Hinweise werden an die Telefonnummer 07851 893-0 erbeten. /ya

