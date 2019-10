Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Überschlagen, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Nach einem Ausweichmanöver auf der K 5333 zwischen Fußbach und Strohbach hat sich am Mittwoch der Wagen einer Frau überschlagen und kam im angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Die glücklicherweise Unverletzte war gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve ein noch unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Überholen, auf der `falschen Seite` entgegengekommen sein soll und sie zum folgenden Ausweichmanöver gezwungen hat. Helfer konnten die Dame unverletzt aus ihrem Wagen befreien. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den nun gesuchten Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21 2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg zu wenden.

