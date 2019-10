Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal- Aus hilfloser Lage gerettet

Rinnthal (ots)

Während einer Streifenfahrt in den Morgenstunden des 16.10.2019 durch Rinnthal bemerkten zwei aufmerksame Polizisten der Polizeiwache Annweiler eine vor einem Haus auf dem Boden liegende Frau. Wie sich später herausstellte, war die lebensältere Dame, welche zu ihrem Briefkasten laufen wollte, bewusstlos geworden und geriet so in eine hilflose Lage. Der Frau, welche sich beim Sturz zudem leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde bis zum Eintreffen ärztlicher Versorgung Erste Hilfe geleistet, wodurch letztendlich Schlimmeres verhindert werden konnte.

