Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrollen im Stadtgebiet

Germersheim (ots)

Sieben Gurtverstöße, drei Handyverstöße sowie sechs Missachtungen gegen das Durchfahrtsverbot sind das Ergebnis von Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Germersheim. Die Beamten hatten am Mittwoch in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Rheinbrückenstraße, Hafenstraße sowie im Römerweg den Verkehr überwacht. Weiterhin wurden sechs Fahrzeuge wegen entsprechender technischer Mängel beanstandet.

