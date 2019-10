Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Germersheim (ots)

Unter dem Einfluss von Cannabis stehend nahm ein 31 - jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 14 Uhr am Straßenverkehr teil. Der Fahrer wurde im Stadtgebiet kontrolliert und gab an am Vortag einen Joint mit Marihuana geraucht zu haben. Dem Mann wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Zudem wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell