Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Technischer Defekt

Kehl, Bodersweier (ots)

Nach ersten Ermittlungen dürfte der technische Defekt an einer Schleifmaschine am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr zu einem Brand in einer Firma in der Querbacher Straße geführt haben. Die angerückten Wehrleute aus Kehl hatten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle, konnten jedoch einen Sachschaden von rund 5.000 Euro nicht verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /ya

