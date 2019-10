Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fenster an Pkw eingeschlagen und Handtasche entwendet

Freiburg (ots)

Am vergangenen Sonntagnachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 16:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz an der B317, Höhe der sog. "Seesteige", ein silbergrauer Pkw durch Einschlagen der hinteren Scheibe auf der Beifahrerseite gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde eine auf dem Beifahrersitz liegende rote Lackhandtasche, in welcher sich unter anderem eine Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag befand. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 600 EUR.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651/93360. --------------------------------------------------- Bitte beachten Sie die Präventionshinweise, wie z.B.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Fahrzeug, z.B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.

RTN/jr

Medienrückfragen bitte an:

Clemens Winkler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell