POL-FR: Elzach-Winden: Ausschließlich Anlieger frei

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Die Geduld vieler bereits seit längerem stauerprobter Verkehrsteilnehmer, die seit einiger Zeit auf ihrem täglichen Weg von Elzach in Richtung Waldkirch oder in die andere Richtung im Stau stehen, werden derzeit besonders auf die Probe gestellt. Obwohl es zeitlich nichts bringt und zusätzlich auch für jeden, der nicht Anlieger ist oder einen Linienbus fährt, sogar verboten ist, nutzen manche Autofahrerinnen und Autofahrer die Umfahrung über den Weinersbergweg als vermeintliche Abkürzung. Diese Strecke ist allerdings nicht dafür ausgebaut, dass im Begegnungsverkehr zwei Fahrzeuge an jeder Stelle sicher aneinander vorbeikommen. Über die "Katzenmooser Höhe" verläuft auch eine öffentliche Buslinie, welche durch die unzulässigen Ausweichfahrten unnötig behindert wird oder den ÖPNV in den letzten Tagen sogar blockiert. Die Polizei hat in den letzten Tagen etliche Verkehrsteilnehmer, welche die Umfahrung verbotswidrig nutzten, auf den Verstoß und dessen Folgen aufmerksam gemacht. In Zukunft müssen Autofahrerinnen und Autofahrer, welche ohne berechtigtes Anliegen über die Katzenmooser Höhe fahren, mit einem Bußgeld rechnen. Für diejenigen, die das Teilstück zwischen Elzach und Winden unbedingt mit dem Auto befahren müssen, gibt es leider keine Alternative. Alle Verantwortungsträger bitten die Verkehrsteilnehmer auch weiterhin um Geduld. Die Polizei rät zu Fahrgemeinschaften oder alternativen Transportmitteln für den Arbeitsweg. Die Länge der momentanen Staus zeigt wohl anschaulich, wie sehr die nun im Bau befindliche Umfahrung mit Tunnel von Nöten ist.

