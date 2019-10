Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Aggressiver Ex-Mann kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Mit einem betrunkenen und aggressiven Ex-Mann bekam es die Polizei am Montag, 30.09.2019, in WT-Tiengen zu tun. Die ehemalige Frau teilte gegen 23:30 Uhr mit, dass ihr Ex vor der Tür stehe und gewaltsam eindringen wolle. Bei Eintreffen der Polizei war er weg, kam aber, nachdem die Polizei abgerückt war, wieder zurück und belästigte die Frau erneut. Im Zuge verdeckter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei dem 38-jährigen dann trotz weiteren Fluchtversuchen habhaft werden, nachdem er zu seinem in der Nähe geparkten Pkw zurückkehrt war. Der sich uneinsichtig zeigende und deutlich alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Als er in die Zelle gebracht wurde und ihm die Handschließe abgenommen worden war, griff er einem Polizisten nach der Waffe. Er wurde überwältigt und zu Boden gebracht. Er stellte dann das Ganze als "Spaß" dar. Aus Spaß wird aber Ernst, wenn er für die Folgen seines Tuns in dieser Nacht zur Verantwortung gezogen wird.

