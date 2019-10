Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Gartenhütten und Gärten verwüstet

Freiburg (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche, 22. - 29.09.2019, haben Unbekannte zwei Gartenhütten und die umliegenden Schrebergärten in Atzenbach verwüstet. Die unliebsamen Gäste waren unter massiver Gewalteinwirkung in zwei Hütten, die am Ende der Straße Auf der Spani liegen, eingebrochen. Es wurden Scheiben eingeschlagen, Einrichtungsgegenstände herumgeworfen und drei Flaschen Biermixgetränke ausgetrunken. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (Tel. 07673 8890-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

