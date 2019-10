Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Verkehrssicherheitsarbeit zum Thema "Ablenkung" und Anschnallpflicht

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei kontrollierte am Montagnachmittag, 30.09.19, den Verkehr auf der Hauptstraße / B34 in Schwörstadt. Hauptaugenmerk der Kontrolle lag auf der verbotenen Nutzung von Mobiltelefonen und der Anschnallpflicht. Innerhalb der rund vierstündigen Überprüfung wurden 14 Autofahrer ohne Sicherheitsgurt und 16 wegen der Handynutzung beanstandet. Die Nutzer der Handys erwarten nun ein Bußgeld von 100 Euro, zuzüglich Gebühren, sowie ein Punkt in Flensburg.

