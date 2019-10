Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeugensuche nach Unfallflucht - 1000 Euro Schaden an geparktem Auto

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.09.19, gegen 17.45 Uhr, wurde in der Danziger Straße ein geparkter VW Polo angefahren und beschädigt. Nach Zeugenangaben fuhr ein silberner Pkw, Skoda, gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem silbernen Skoda machen können.

