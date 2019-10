Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrunkener Radfahrer bespuckt Polizisten

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.09.19, gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei Lörrach zu einem betrunkenen Mann in eine Bar in der Innenstadt gerufen. Dieser soll sich in der Bar aggressiv verhalten haben und wollte diese trotz Aufforderung nicht verlassen. Durch die Polizei wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt, welchem er auch widerwillig nachkam und die Bar zu Fuß verließ. Kurze Zeit später wurde er dann in der Tumringer Straße stark schwankend auf einem Fahrrad angetroffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Die Mitnahme wollte der 28 Jährige dadurch verhindern, dass er sich mit geballten Fäusten aufbaute und einen Polizisten anspuckte. Dies verhinderte jedoch nicht die nachfolgende Blutentnahme. Da er sich auch hier nicht beruhigen wollte, musste er anschließend die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

