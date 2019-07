Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Rund 2000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Samstag, 27.07.19, zwischen 10.30 und 10.50 Uhr, in der Großmannstraße in Brombach. Hier wurde ein am Straßenrand geparkter Peugeot angefahren und an der linken Seite erheblich beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und wird nun durch das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, gesucht.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell