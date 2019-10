Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Anhänger mit Holzstämmen kippt um

Freiburg (ots)

Ein Anhänger mit Holzstämmen ist am Montag, 30.09.2019, in Maulburg umgekippt. Bei der Durchfahrt des Kreisverkehrs auf der L 139 zur Hauptstraße kurz nach 11:00 Uhr verrutschte die Ladung auf dem Anhänger, so dass dieser am Ausgang nach rechts umkippte. Während der Anhänger auf der Straße liegen blieb, verteilten sich die Holzstämme auf dem angrenzenden Gehweg. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden hält sich in Grenzen, da der ziehende Traktor nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der 55-jährige Traktor-Fahrer wurde angezeigt.

